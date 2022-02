An der Spielidee ändert sich nichts

Cheftrainer weg, Co-Trainer weg, dazu das Topspiel der Fußball-Oberliga gleich zum Auftakt in das Fußballjahr 2022 vor der Brust: Die U21 des SC Paderborn 07 hat vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaan-Marienborn eine aufreibende Woche hinter sich. Alle Fragen scheinen noch nicht gelöst. Anstoß ist am Sonntag um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Nachwuchsleistungszentrums.

Wenn der Erste gegen den punktgleichen Tabellenzweiten spielt und sich der Sieger einen ersten kleinen Vorteil für die im April startenden Aufstiegs-Playoffs in die Regionalliga erarbeiten kann, dann ist klar, worauf der Fokus liegen sollte. Beim Oberligaprimus aus Paderborn war dieser in der Woche getrübt. Am Montag verkündete der SC Verl, dass SCP U21-Trainer Mitch Kniat und dessen „Co“ Daniel Jara Cortina ab sofort für den beurlaubten Guerino Capretti das Ruder an der Seitenlinie des benachbarten Drittligisten übernehmen würden. Bereits am Dienstag leitete Kniat dort sein erstes Training. Mit einem Wechsel im Sommer hatten die Paderborner Verantwortlichen wohl gerechnet, da Kniats Vertrag auslief und der schon seit längerer Zeit als Capretti-Nachfolger gehandelt wurde.