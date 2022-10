„An die eigene Nase fassen“

Die Volleyballer der DJK Delbrück haben im Kampf um den angestrebten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga einen ersten Rückschlag eingesteckt. Nachdem das Team von Uli Kussin die ersten vier Partien der neuen Drittligasaison allesamt gewonnen hatte, zogen die „Jugendkraftler“ nun im Heimspiel gegen die Sportfreunde Aligse erstmals den Kürzeren.

Nach einer Spieldauer von 105 Minuten unterlagen die Hausherren dem alten und neuen Spitzenreiter aus Niedersachsen am Samstagabend in der alten Dreifachhalle am Driftweg mit 1:3 (23:25, 25:23, 14:25, 22:25).