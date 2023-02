An Erfahrung gewonnen

Fußball-Oberliga: Delbrücker SC gastiert in Gütersloh. U21-Spiel in Rhynern abgesagt

Paderborn

Eigentlich sollten beide heimischen Fußball-Oberligisten an diesem Sonntag in das Pflichtspieljahr 2023 starten. Derweil der Delbrücker SC auch wie vorgesehen um 15 Uhr beim FC Gütersloh antritt, ist das Topspiel der U21 des SC Paderborn 07 bei Westfalia Rhynern am Freitagmittag abgesagt worden. Aufgrund der ausgiebigen Regenfälle wurde der Rasenplatz im Westfalia-Sportpark gesperrt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Von Mark Heinemann