„An uns glauben“

Paderborn

Nach anfänglichen Tiefen und zunehmender Höhenlufttherapie hatten sich die Volleyballfrauen des VoR Paderborn in der Vorrunde der 3. Liga West das Beste bis zum Schluss aufbewahrt. Mit dem 3:1-Streich bei Spitzenreiter SV Bad Laer und dem für Trainer Ali Hobst „noch besseren“ 3:2 gegen den TV Hörde dokumentierte das Aushängeschild des Volleyball-Regionalkaders, für die acht Partien in der am 6. Februar beginnenden Abstiegsrunde gerüstet zu sein.

Von Jörg Manthey