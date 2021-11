André Schmitt: „Das ist meine dritte Corona-Pause“

Die erste Corona-Pause erlebte der Lüchtringer als Fußballer im Trikot des KSV Baunatal in der Spielzeit 2019/2020. „Das war besonders bitter. Ich hatte mir gerade einen Stammplatz erkämpft und wusste zudem, dass ich aufgrund meines bald endenden Studiums im Sommer wieder in die Heimat wechseln werde“, so Schmitt, der zu diesem Zeitpunkt an der Polizeischule in Hann. Münden studierte und in Kassel wohnte. Von dort aus waren es nur wenige Autominuten nach Baunatal. „Nachdem das Mannschaftstraining verboten wurde, mussten wir viele Laufeinheiten mit Pulsuhr absolvieren. Als klar war, dass die Saison abgebrochen wird, bin ich in ein kleines Loch gefallen, da ich sehr fußballverrückt bin. Die Fitness ist dann sehr auf der Strecke geblieben, zudem habe ich acht bis neun Kilo Muskelmasse verloren“, erklärt der Stürmer.

