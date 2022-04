Angeschlagene Gegner für Tengern und Preußen

Fußball-Westfalenliga: Schlusslicht empfängt Kinderhaus, Seriensieger spielt in Sinsen

Espelkamp/Hüllhorst

Zum Auftakt des Doppelspieltags am Gründonnerstag und Ostermontag will Preußen Espelkamp am Gründonnerstag den Aufwärtstrend beim TuS Sinsen bestätigen. Der TuS Tengern empfängt Westfalia Kinderhaus. Beides sind aktuell angeschlagene Gegner.

Von Lars Krückemeyer