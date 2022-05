Anreppen bleibt in der Liga

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga 13 hat sich der SV Grün-Weiß Anreppen den Klassenverbleib gesichert. Während sich die Elf aus dem Römerdorf beim 6:0 in Elsen mit dem dritten Sieg in Folge retten konnte, ist der TuS Sennelager nach der 0:4-Niederlage in Borchen abgestiegen. Unterdessen steht der Delbrücker SC II nach dem 3:2-Sieg gegen den BV Bad Lippspringe als Vizemeister fest.

Jubel beim SV Grün-Weiß Anreppen: Der 6:0-Sieg in Elsen vor etwa 200 Zuschauern bedeutete den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga.

TuRa Elsen - SV GW Anreppen 0:6 (0:3). Im Gegensatz zum 2:2 in Sennelager war die TuRa über 90 Minuten chancenlos gegen die von Beginn an früh angreifenden Gäste. Bereits nach fünf Minuten traf Steven Bowman per Freistoß zum 1:0. Auch in der Folge war Bowman sehr präsent und vergab bis zur 20. Minute noch vier weitere Chancen. Im Anschluss traf Marlon Lippe mit einem Doppelschlag (23./35.) zum 3:0-Pausenstand. Nach der Pause traf Elsens Andreas Herbstreit (50.) die Latte, ehe der Anreppener Einbahnstraßenfußball weiter ging. Der überragende Steven Bowman (54./58.) und Anreppens Kapitän Janosch Kersting (70.) sorgten für den 6:0-Endstand. Da beim Abpfiff um 16.51 Uhr der 4:0-Zwischenstand in Borchen bekannt war, kannte der Jubel der 150 Anreppener Zuschauer nach dem Abpfiff keine Grenzen. „Es ist unglaublich. Wir haben uns den Klassenerhalt mit überragenden Leistungen in den drei letzten Spielen verdient“, freute sich Anreppens Trainer Christoph Duda, der laut eigener Aussage aus zeitlichen Gründen mit seinem Bruder Damian nicht über das Saisonende hinaus das Traineramt im Römerdorf ausüben wird.