Anreppen hat die besten Chancen

Paderborn

Am Spielbetrieb der Fußball-Bezirksliga 13 nehmen in dieser Saison 16 Mannschaften teil. Vier dieser Teams müssen am Serienende absteigen. Vor dem letzten Hinrundenspieltag an diesem Sonntag kann nicht ausgeschlossen werden, dass es vier Vertretungen aus dem Fußballkreis Paderborn erwischen wird. Denn aktuell sind sogar die letzten fünf Tabellenplätze fest in Paderborner Hand. Hinter dem Zwölften SV GW Anreppen (15 Punkte) ordnen sich der TuS Sennelager (13), die TuRa Elsen (11), der SC RW Verne (5) und der SC Ostenland (0) ein.

Von Jochem Schulze