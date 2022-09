Anreppen trifft auf Ex-Coach Tschernik

Paderborn

In der Fußball-Bezirksliga 13 wird am Wochenende der siebte Spieltag mit sechs Spielen komplettiert. Bereits am Samstag ab 16.30 Uhr empfängt der Tabellenzweite Hövelhofer SV den Elften SV Geseke, während der Primus Delbrücker SC II am Sonntag um 12.30 Uhr beim Neuling SuS Bad Westernkotten II zu Gast ist.

Von Frank Brock