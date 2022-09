Nach der Heimniederlage gegen Bad Salzuflen ist der HC 71 Steinheim schnell wieder in die Spur gekommen. Beim Absteiger TSV Hillentrup zeigten die Steinheimer in der Handball-Bezirksliga beim 34:22 eine starke Leistung.

Handball-Bezirksliga: HC 71 Steinheim siegt beim Absteiger in Hillentrup

Hillentrup konnte nur in der Anfangsphase bis zum 4:4 nach zehn Minuten dem Druck der Steinheimer einigermaßen standhalten. „Wir haben den Ärger um die Heimniederlage schnell abgeschüttelt,“ freute sich HC-Trainer Jörg Harke über die konzentrierte Leistung seines Teams, das schon zur Halbzeit mit 18:13 in Führung lag. Nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung beständig ausgebaut. Aus einer sicheren 6:0-Deckung wurde schnell nach vorne gespielt. Gegen die schnellen und sicheren Kombinationen am gegnerischen Kreis fand die Heimmannschaft kein richtiges Konzept. Steinheim baute den Vorsprung beständig aus, nach 40 Minuten erstmals auf zehn Tore. Erfolgreichster Werfer war erneut Moritz Krämer mit acht Treffern.