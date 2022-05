Bredenborn.

Die Corona-Pandemie hat dem SV 21 Germania Bredenborn im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. So mussten die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins abgesagt werden. Doch aufgeschoben ist auch in diesem Fall nicht aufgehoben. So steigt der große Jubiläums-Festakt am Bredenborner Sportplatz am Eichenwald nun am Samstag, 21. Mai 2022. Das ist auf den Tag genau 101 Jahre nach der Gründung des SV Germania.