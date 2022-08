Auf höherem Niveau beweisen

Die Uni Baskets Paderborn haben ihre Kaderplanung für die anstehende Saison in der 2. Basketball- Bundesliga ProA abgeschlossen. Wie in den Vorjahren hält nochmal der Jugend-Stil Einzug. Insgesamt komplettieren vier vielversprechende Nachwuchstalente aus der eigenen Jugend das Team von Headcoach Steven Esterkamp: der 18 Jahre alte Point Guard Ágúst Kjartansson, der 17-jährige Point Guard Nicolas Marty Decker, Small Forward Jannis Ridder (ebenfalls 17) und der inzwischen schon 20-jährige Power Forward Benedict Dernbach.

Dernbach (2,06 Meter, 103 Kilogramm) und Kjartansson (1,86 Meter, 75 Kilogramm) sind nicht nur kontinuierliche Leistungsträger in der Paderborner NBBL-Mannschaft, sondern haben in der vergangenen Saison bereits einige Minuten Spielzeit in der ProA bekommen. Nicolas Marty Decker (1,90 Meter, 85 Kilogramm), und Jannis Ridder (1,94 Meter, 88 Kilogramm) starteten für die Uni Baskets mit bemerkenswerten Statistiken schon in der JBBL und NBBL durch. Decker gehört zudem zum U16-Kader der chilenischen Basketball-Nationalmannschaft. Nun wollen die Trainer sie weiter Schritt für Schritt an den Profikader heranführen. Ridder war bereits im ersten Testspiel der Uni Baskets in Braunschweig mit zwölf Punkten aufgefallen.

Baskets-Headcoach Steven Esterkamp traut den Nachwuchstalenten einiges zu: „Alle vier Spieler haben sich in der zurückliegenden Spielzeit stetig verbessert. Ihre großartige Entwicklung und ihr Einsatz in diesem Sommer geben ihnen nun die Möglichkeit, in der anstehenden Saison in der ProA zu spielen. Ich finde, dass sich Ágúst, Nico, Jannis und Benedict diese Chance verdient haben und freue mich darauf, die Entwicklung mit ihnen fortzusetzen!“ Alle würden sehr hart an sich arbeiten. Esterkamp: „Sie legen aus meiner Sicht die richtige Einstellung und Arbeitsmoral an den Tag, auf und neben dem Parkett. Teilweise werden sie noch weiter in der NBBL spielen. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie sie sich im Training mit den Profis schlagen und ihre Rolle im ProA-Kader finden.“

Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer freut sich ebenfalls über den Nachwuchs aus den eigenen Reihen: „Es ist wichtig, den Jungs zu zeigen, dass sich ihr Einsatz auszahlt und sie Chancen bekommen, sich auf einem höheren Niveau zu beweisen. Dass Steven immer wieder junge Spieler an die Profis heranführen möchte und ihnen diesen Schritt auch zutraut, ist nicht zuletzt ein starker Beweis für die Qualität unserer Jugendarbeit!“

Der Uni Baskets-Kader

Marcus Anderson (Guard, 25, Kanada) Buzz Anthony (Point Guard, 23, USA), Nicolas Marty Decker (Point Guard, 17, D/Chile), Benedict Dernbach (Power Forward, 20, D), Oshane Drews (Guard, 21, D), James Fleming (Guard, 30, USA), Jens Großmann (Small Forward, 22, D), Travis Jocelyn (Forward, 23, USA), Aaron Kayser (Center, 22, D), Ágúst Kjartansson (Point Guard, 18, Island), Johannes Konradt (Small Forward, 27, D), Lars Lagerpusch (Power Forward, 24, D), Marten Linßen (Forward/Center, 23, D), Jannis Ridder (Small Forward, 17, D)

Head Coach: Steven Esterkamp (41, USA). Assistant Coaches: Claus Reinsberger (47, D), Florian Held (27, D)