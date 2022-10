Auf in die „Hanse-Hölle“

Nach der Länderspielpause in den beiden Handball-Bundesligen geht es für die drei OWL-Spitzenklubs mit Auswärtsspielen in der zweiten DHB-Pokalrunde weiter.

OWL-Handballer in fremder Halle: Pokal-Prüfung bei Zweitligisten

Nach Niederlagen mit dem deutschen Nationalteam will Lukas Zerbe mit TBV Lemgo in Lübeck auftrumpfen.

Die größte Spannung verspricht dabei ein reines Zweitliga-Duell: Erstliga-Absteiger TuS N-Lübbecke (bisher 8:4 Punkte) tritt am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Dessau-Roßlauer HV (9:3 Zähler) an.

Nach dem überzeugenden 27:22 beim VfL Lübeck-Schwartau wollen die Lübbecker trotz der Langzeitverletzung von Sven Weßeling (Kreuzbandriss) auf Kurs bleiben – „auch weil wir ja mal ein attraktives Heim-Los bekommen könnten“, wie Trainer Michael Haaß hofft.

Ebenfalls am Mittwoch (19.30 Uhr) muss der TBV Lemgo beim VfB Lübeck-Schwartau ran, der nach einem schweren Auftaktprogramm (5:7 Punkte) noch unter Wert platziert ist. Die Lipper wollen in der „Hanse-Hölle“ ihren jüngsten 26:21-Coup gegen Flensburg bestätigen.

Erst am Donnerstag (19.30 Uhr) ist GWD Minden in Dresden gegen den HC Elbflorenz an der Reihe. Beim Zweitliga-14. möchte das Bundesliga-Schlusslicht (0:14 Punkte) endlich ein wenig Selbstvertrauen tanken.