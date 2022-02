Aufbruchstimmung im Abstiegskampf

Für die U19 des SC Paderborn 07 gibt es keine Anlaufzeit: Der abstiegsbedrohte Bundesligist hat im ersten Pflichtspiel des Jahres am Samstag (12 Uhr, NLZ) den punktgleichen Vorletzten Fortuna Köln zu Gast. Da muss niemand ein Mathematiker sein, um die Brisanz dieser Partie zu erkennen. Trainer Bernd Wiesner sieht die Situation so: „Meine Jungs brennen und sind heiß darauf, diese Herausforderung anzunehmen.“

Die Testspiele in den vergangenen Wochen verliefen durchwachsen. Von den fünf Partien in der Vorbereitung verlor der SCP drei, schoss allerdings 13 Tore, kassierte aber auch 18 Treffer. „Wir haben in der Offensive viele positive Dinge umsetzen können, aber wir müssen weiter an unserer defensiven Stabilität arbeiten“, sagt Wiesner.

Personell ist die Lage bei den Ostwestfalen nach einigen Corona-Fällen und verletzungsbedingten Zwangspausen zumindest etwas angespannt. Kapitän und Abwehrchef Erik Gehlen (Knochenhautentzündung) und Mittelfeldspieler Simon Struck (Innenbandriss im Knie) werden fehlen. Auch Zvonimir Plavcic – neben Koray Dag mit drei Toren bester Schütze – fällt mit einem Bänderriss im Sprunggelenk aus und wird im Februar wohl nicht zum Einsatz kommen. Wiesner nimmt‘s, wie es kommt: „Wir lassen uns davon nicht beirren. Ganz im Gegenteil: Ich spüre in der Mannschaft und im gesamten Trainerteam eine Aufbruchstimmung.“

Gespielt wird in dieser Saison nur eine Hinrunde, und die endet bereits am 30. April. Die letzten vier Teams steigen ab, wobei der SCP noch alles selbst in der Hand hat. Nach Fortuna Köln trifft die U19 mit Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf sowie Schlusslicht Alemannia Aachen auf drei weitere direkte Konkurrenten im Keller-Kampf. „Wir können aus eigener Kraft da unten rauskommen. Deshalb schauen nicht jetzt nicht mehr zurück, sondern nur nach vorne“, sagt Wiesner.