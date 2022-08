Neuenheerse/Herbram/Willebadessen

Es herrscht fußballerische Aufbruchstimmung in den drei Eggedörfern Neuenheerse, Herbram und Willebadessen. Als Spvg Egge gehen der FC Neuenheerse/Herbram und der TuS Willebadessen mit drei Mannschaften in der A-, B- und C-Liga an den Start.

Von Sylvia Rasche