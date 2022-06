Aufsteiger zahlt Lehrgeld

Zweites Heimspiel in dieser Saison in der German Football League 2 Nord, erste Heimpleite, nach dem 13:21 in Lübeck vor einer Woche der zweite Misserfolg in Folge und das Abrutschen auf Platz fünf: Da war die Enttäuschung bei den Paderborn Dolphins und allen voran bei ihrem Headcoach sichtlich groß.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar