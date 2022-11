Der TTV Höxter hat den Wiederaufstieg in die Tischtennis-Landesliga noch nicht abgeschrieben und rückt mit einem 9:5-Sieg in Spexard wieder auf einen Platz ganz vorne. Brakel und Bergheim holen derweil verdiente Remis.

SV Spexard II – TTV Höxter 5:9 „Das war ein verdienter Sieg, der noch höher hätte ausfallen können“, freut sich Maik Engwer über die starke Leistung seiner Mannschaft. „Aus den Doppeln sind wir endlich mit einer 2:1-Führung gegangen“, so Engwer, der an der Seite von Julian Koch gewann. Christian Richau/Felix Schäfer siegten ebenfalls. In den Einzeln stachen besonders Christian Richau, Lukas Richling und Maik Engwer hervor, die jeweils doppelt punkten konnten. Julian Koch war einmal siegreich. „Kommendes Wochenende gegen Elsen wollen wir einen weiteren Sieg holen und so unser Punktekonto auf 17:5 ausbauen. So wären Rietberg und Bad Wünnenberg lediglich zwei beziehungsweise vier Punkte entfernt und der Wiederaufstieg noch möglich“, blickt der Höxteraner Angriffsspieler optimistisch nach vorn.