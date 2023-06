Die A- und C-Junioren des SV Höxter sowie die B-Junioren der JSG Brenkhausen/Bosseborn/Weser/Räuschenberg vertreten den Fußballkreis Höxter in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Die drei Kreismeister ihrer Altersklassen wollen die starke Spielzeit mit dem Sprung in die höhere Liga krönen. Die beiden Ersten jeder Gruppe steigen auf.

A-Junioren: Mit nur acht Gegentoren setzte sich der SV Höxter durch. Nach einer kurzen Schwächephase Ende April (0:0 gegen Brenkhausen, 1:2-Niederlage gegen BW Weser) schrumpfte der Vorsprung auf Vize TuS Bad Driburg auf drei Zähler, doch die Kreisstädter fanden wieder in die Spur und tüteten den Titel ein. Auch im Kreispokalfinale waren die Mannen von Frederic und Joel Gierse vertreten, unterlagen dort aber im November Landesligaabsteiger Spvg Brakel. „Wir waren fußballerisch die beste Mannschaft“, sagt Frederic Gierse und spricht von einer „verdienten Meisterschaft“. Mit den B-Junioren des SVH spielte ein Großteil seines Teams bereits überkreislich. Auch deswegen geht Gierse optimistisch in die Aufstiegsrunde, in der sich seine Mannschaft mit der SG FA Herringhausen/Eickum, der JSG Aspe/Retzen, der FSG Hüllhorst und dem TuS Bad Oeynhausen messen muss.