Auge in Auge mit dem Skarabäus

Bielefeld

Auf dem Kopf ein Headset aus Kopfhörern und Cyberbrille, in den Händen jeweils zwei einfache Steuerungseinheiten – und los geht das virtuelle Abenteuer. Das interaktive Spiel entführt mich, auf Ameisengröße geschrumpft, in eine hügelige Wüstenlandschaft, wo ein Skarabäus direkt vor meinen Augen einen Dungball rollt. Ein Vogelschrei ertönt und mit ihm die Aufforderung, mich Winzling in Sicherheit zu bringen, ansonsten würde ich gefressen. Also nix wie weg.

Von Uta Jostwerner