Freitagmittag, Sporthalle Brede Brakel. An allen sechs Basketballkörben wird eifrig trainiert. Passspiel und Korbleger stehen auf dem Programm. In mehreren Schichten sind bis zu 60 Schüler in der Halle aktiv. Für zwölf von ihnen bleibt es nicht bei der Basketball-Schul-AG.

Basketball: U12-Team der Brede Brakel spielt als HLC Höxter in der Kreisliga OWL und führt die Klasse im Premierenjahr an

Sie gehen zusätzlich in der U12-Kreisliga Ostwestfalen-Lippe an den Start – und führen die Tabelle in ihrer Premierensaison sogar an. „Die Mannschaft ist aus der Schul-AG entstanden“, berichtet Martin Lausberg, Initiator und Trainer der Basketball-Gruppe am Gymnasium Brede Brakel.