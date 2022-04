Felix Derenthal (links), hier beim 4:1-Hinspielerfolg gegen den FC Rot-Weiß Kirchlengern, spielt den Ball nach vorn. Giovanni Carmisciano will am Sonntag einen erfolgreichen Einstand als Vertretungschefcoach feiern.

Seit dem vergangenen Sommer fungiert Giovanni Car-­misciano als Co-Trainer der Brakeler Ersten. Nun rückt er aus der zweiten Reihe ins Blickfeld und möchte als Vertretungschefcoach einen erfolgreichen Einstand feiern. „Es ist ein besonderes und sehr wichtiges Spiel, weil Kirchlengern und wir mit 21 Zählern punktgleich sind“, sagt der AC Mailand-Fan. Die Gastgeber liegen auf Platz 14, dem ersten Abstiegsrang, Brakel direkt davor. Kirchlengern habe sich gefangen und zuletzt gute Ergebnisse erzielt, erklärt Carmisciano mit Blick auf den 1:0-Sieg der Rot-Weißen gegen Steinhagen am 10. März, dem 3:1 gegen Beckum am 13. März und dem 1:1 gegen den Tabellenzweiten SC Verl II am 20. März. „Ich habe Kirchlengern aus dem Hinrundenspiel noch vor Augen. Da haben sie sich bei uns schon recht gut präsentiert“, denkt er an den Brakeler 4:1-Heimerfolg zurück und wird seine Mannschaft entsprechend einstellen, um an diesen Dreier anzuknüpfen.