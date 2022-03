Aus eigener Kraft alles machbar

Paderborn

Als Team bereit für den Endspurt: Noch zehn Punkte können die Uni Baskets Paderborn in der 2. Basketball-Bundesliga ProA erwirtschaften für ihr ersehntes Ziel, den Einzug in die Play-off-Runde der besten Acht. Dreimal auswärts, zweimal in der Maspernhalle.