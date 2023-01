In 38:09 Minuten blieb Jan Pennig (Warburger SV) als einziger Athlet unter der 40-Minuten-Marke – und verwies die früheren Gesamtsieger Michael Brand (Non Stop Ultra) und Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen) auf die Medaillenränge. Pennig war sozusagen auf Heimaturlaub in Warburg. Der 26-Jährige lebt inzwischen in Freiburg, hat dort sein Medizinstudium abgeschlossen. „Ich laufe seit fünf Jahren regelmäßig, allerdings nicht so viele Wettkämpfe. Die Wettkampfdichte ist in Freiburg nicht so hoch wie hier“, meinte der frühere Basketballer, der mit dem damaligen Post SV Warburg in der U18-Regionalliga und der Männer-Landesliga erfolgreich auf Korbjagd gegangen ist.

