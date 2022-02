Aus im Viertelfinale

Paderborn

Erst überwog Enttäuschung, später gab‘s doch versöhnliche Töne ob einer insgesamt ordentlichen Saison: Bei der Bundesliga-Endrunde in der geschichtsträchtigen Wettkampfstätte in München-Hochbrück verloren die Luftgewehrschützen des SSV St. Hubertus Elsen das DM-Viertelfinale gegen Südmeister SV Pfeil Vöhringen mit 1:3. Damit waren für István Péni und Co. die Titelkämpfe am Samstag nach nur 50 Minuten bereits beendet. Der Ungar holte an Position eins den einzigen Zähler für den Deutschen Rekordmeister.

Von Jörg Manthey