„Aus Lektionen gelernt“

Energisch dringt Travis Jocelyn hier in Korbnähe vor und versenkt den Ball. Auch gegen Vechta soll es am Samstagabend so sein.

Nach zwei empfindlichen Niederlagen in Folge wurde natürlich genauso konzen-triert trainiert. Schließlich rückt am Samstag (19.30 Uhr, Maspernhalle) Rasta Vechta an. Der Gegner hat einen makellosen Saisonstart hingelegt. Am Mittwoch erst setzte der Tabellenführer vor 2819 Zuschauern mit dem 83:71-Heimsieg über die Römerstrom Gladiators Trier noch einen drauf – es war der siebte Streich im siebten Spiel; ProA-Startrekord eingestellt.