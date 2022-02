Aus Sennelager wird Hövelhof

Mit dem Wechsel der TuS-Damen zum HTC, der seit Ablauf der Mannschaftsmeldefrist zur Sommer-Wettspielrunde am Montag amtlich ist, verabschiedet sich der TuS Sennelager nach nur zwei Jahren wieder vom Liga-Spielbetrieb der Damen. In dieser Zeit gelangte die 2020 erstmals gemeldete und vom WTV in die Verbandsliga eingestufte TuS-Frauschaft in die Westfalenliga (bundesweit die vierthöchste Spielklasse), in der sie 2021 als Aufsteiger Tabellenrang vier erreichte. Das Team um Trainerin und Mannschaftsführerin Carolin Daniels war im vergangenen Jahr die höchstspielende weibliche Vertretung aus dem Kreis Paderborn. Die bisherigen 1. Damen des HTC werden als neue Reserve in der Kreisliga (4er-Mannschaften) an den Start gehen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen