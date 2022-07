Der SV Höxter setzt in der neuen Fußball-Bezirksliga-Saison auf viele bekannte Gesichter. Auch der neue Trainer Marcel Peša ist an der Weser schon lange Zuhause. Der Nachfolger von Uwe Beck soll den Kader auf ein höheres Level heben. Wie der 31-Jährige das zusammen mit seinem Bruder und Co-Trainer Nikola Peša schaffen möchte, ist schon klar ausgemacht.

Fußball: Bezirksligist SV Höxter will an starke vergangene Saison anknüpfen

„Der SV Höxter hat nach schweren Jahren in der vergangenen Saison eine gute erste Spielzeit in der Bezirksliga gehabt. Wichtig ist aber, dass sich niemand darauf ausruht und die Mannschaft sich auf der bestehenden Basis weiterhin entwickelt. Hierbei geht es um technisch/taktische oder organisatorische Inhalte. Hier habe ich klare Vorstellungen, die wir bereits umsetzen“, sagt Peša, der mit seinem Team bereits am 1. Juli in die Vorbereitung gestartet ist.