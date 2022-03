Auswärts bleibt Paderborn eine Macht

Was für eine Antwort nach der schlechtesten Saisonleistung beim 3:3 gegen Aue: Der SC Paderborn 07 gewinnt am Freitagabend den Fußball-Krimi gegen Holstein Kiel mit 4:3 (1:1). Der Erfolg an der Ostsee war bereits der siebte Sieg in der Fremde. Auswärts bleibt der SCP damit eine Macht.

Lukas Kwasniok war natürlich zufrieden: „Das war von unserer Seite mal wieder ein sehr unterhaltsames Spiel. Wir hatten erst nicht so richtig Zugriff, führten aber trotzdem 1:0. Dann bekommen wir in Unterzahl das 1:1. Nach der Pause hatten wir sehr viele Balleroberungen, sehr gute Einwechslungen und waren dann auch im Abschluss eiskalt.“ Marcel Rapp war restlos bedient, Kiels Trainer sah die 90 Minuten so: „Das Spiel war verrückt. Wir mussten zur Pause führen, bekommen dann in der zweiten Hälfte die Gegentore viel zu einfach. Zumindest die Moral hat gepasst.“

Nach nur 19 Minuten stimmte an der Ostsee schon das Ergebnis: Ron Schallenberg traf zum 1:0. Der Kapitän stand nach einem abgeblockten Schuss von Julian Justvan goldrichtig und traf. Doch die Gäste antworteten schnell. Vier Minuten später musste Fiete Arp nach Vorarbeit von Fabian Reese, der den Ball eigentlich schon gegen Marco Schuster verloren hatte, nur noch einschieben.

25. Spieltag: Holstein Kiel - SC Paderborn 07 3:4 Paderborns Spieler feiern das 4:1. Foto: Axel Heimken/dpa Paderborns Kemal Ademi umspielt KielsTorwart Thomas Dähne – 4:1. Foto: Axel Heimken Kiels Stefan Thesker (von links), Fin Bartels, Eric Babacar Gueye und Lewis Holtby laufen nach dem Treffer zum 3:4 zur Mittellinie zurück. Doch das war dann auch der Endstand. Foto: Axel Heimken/dpa Paderborns Kemal Ademi und Kiels Torwart Thomas Dähne im Duell um den Ball. Foto: Axel Heimken/dpa Kiels Benedikt Oscar Pichler, Fin Bartels und Simon Lorenz stehen nach dem Abpfiff auf dem Platz. Foto: Axel Heimken/dpa Paderborns Spieler feiern den zweiten Treffer. Foto: Axel Heimken/dpa Paderborn feiert, Kiels Torwart Thomas Dähne hat soeben das 1:2 kassiert. Foto: Axel Heimken/dpa Paderborns Trainer Lukas Kwasniok applaudiert an der Seitenlinie Foto: Axel Heimken/dpa Julian Justvan (von links), Felix Platte, Florent Muslija, Torschütze Maximilian Thalhammer und Ron Schallenberg feiern den Treffer zum 2:1 für Paderborn. Foto: Axel Heimken/dpa Paderborns Kai Pröger (links) im Duell mit Kiels Fin Bartels. Foto: Axel Heimken/dpa Kiels Trainer Marcel Rapp coacht sein Team an der Seitenlinie. Foto: Axel Heimken/dpa Nach dem 1:1: Eine Bierdusche geht auf Kiels Ahmet Metin Arslan (von links), Fabian Reese und Torschützen Fiete Arp nieder, die den Treffer zum feiern. Foto: Axel Heimken/dpa Kwasi Okyere Wriedt und Torschütze Fiete Arp feiern den Treffer zum 1:1. Foto: Axel Heimken/dpa Kiels Fiete Arp hat eben zum 1:1 getroffen. Foto: Axel Heimken/dpa Ron Schallenberg (links) wird für seinen Treffer zur Paderborner Führung gefeiert. Foto: Axel Heimken Kiels Fiete Arp (l) im Duell mit Paderborns Jamilu Collins. Foto: Axel Heimken/dpa Paderborns Kelvin Olfori gegen Simon Lorenz (links) und Lewis Holtby. Foto: Axel Heimken/dpa Fans halten ein Banner mit der Aufschrift «Schulter an Schulter gegen Krieg und Gewalt» in den Händen – und blaue und gelbe Luftballons. Foto: Axel Heimken/dpa Kiels Fiete Arp (links) und Paderborns Jamilu Collins. Foto: Axel Heimken/dpa Fans halten Banner mit der Aufschrift «Frieden statt Krieg - ist wichtiger als jeder Sieg» in den Händen. Foto: Axel Heimken/dpa

Das ehemalige HSV-Talent musste die Kieler (35.) sogar in Führung bringen. Nimmt man noch den Pfostenkopfball von Steven Skrzybski (12.) dazu, war das 1:1 aus Paderborner Sicht sogar etwas schmeichelhaft. Bitter für den SCP: Uwe Hünemeier sah in Minute 14 nach einem Foul an Kwasi Wriedt seine fünfte Gelbe Karte und muss am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf zusehen.

Auch in der zweiten Hälfte erwischten die Ostwestfalen einen guten Start. Nach Fehler von Kiels Schlussmann Thomas Dähne flankte Justvan in Minute 54 auf Florent Muslija, der bediente Maxi Thalhammer und der köpfte mit Saisontor Nummer eins zum 2:1 ein. Der eingewechselte Marcel Mehlem hatte sogar die Vorentscheidung auf dem Fuß: Nach tollem Zuspiel von Felix Platte (66.) war aber Dähne mit einer Fußabwehr zur Stelle.

Der zweite Abschnitt war deutlich besser und wurde für den SCP letztlich noch zu einem Fußball-Festtag. Erst war es Kai Pröger (74.), der den Ball für Muslija perfekt auflegte, der dann mühelos auf 3:1 stellte. Der starke Jamilu Collins sorgte mit dem Doppelschlag (76.) eigentlich für die Entscheidung. Seinen Schuss fälschte Julian Korb unhaltbar ab.

Sehr zur Freude auch von Manager Fabian Wohlgemuth: „Ich bin stolz auf diesen erneuten Charakterbeweis unserer Elf, die manche gute Leistung in der jüngeren Vergangenheit nicht mit dem entsprechenden Resultat unterlegen konnte.“ Wobei er auch anmerkte: „Es waren vier Auswärtstore nötig, um hier als Sieger vom Platz zu gehen.“

So spielten sie

Kiel: Dähne - Thesker, Erras (55. Carrera), Lorenz - Holtby - Reese, Mühling - Arslan (64. Bartels), Arp (75. Korb) - Skrzybski (75. Mees), Wriedt (64. Pichler)

Paderborn: Huth - Schuster, van der Werff, Hünemeier, Collins - Schallenberg, Thalhammer - Justvan (69. Pröger), Ofori (40. Mehlem), Muslija (89. Dörfler) - Platte (69. Ademi)

Schiedsrichter: Hanslbauer (Altenberg)

Tore: 0:1 Schallenberg (19,), 1:1 Arp (23.), 1:2 Thalhammer (54.), 1:3 Muslija (74.), 1:4 Collins (76.), 2:4 Mühling (81./Handelfmeter), 3:4 Pichler (88.)

Zuschauer: 9174

Gelbe Karten: Arslan (1), Bartels (2) / Hünemeier (5), Mehlem (3)