Bad Driburg presst sich zum Sieg

Bad Driburg

Trotz eines personellen Rückschlags im ersten Viertel triumphierten die Basketballer des TV Jahn Bad Driburg in eigener Halle gegen den TV Salzkotten III. Am Ende heißt es in dem Bezirksligaspiel 73:53. Im fünften Saisonspiel bleiben die Badestädter damit weiterhin ungeschlagen. Das Erfolgsrezept liegt in einer ­sogenannten Ganzfeldpresse.

Von Jonas Gröne