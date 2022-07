Bad Driburg startet gegen VfR

Kreis Höxter

Kreis Höxter. TuS Bad Driburg gegen VfR Borgentreich – so lautet das erste Kreisderby der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3. Der Aufsteiger aus der Badestadt hat am Sonntag, 14. August, das Team von Trainer Jürgen Voss zu Gast.

Von Günter Sarrazin