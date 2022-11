Gehrden

„Jetzt können wir in die genaue Planung einsteigen und dann im nächsten Frühjahr mit den Arbeiten beginnen“, sagt Vorstandssprecher Martin Rehermann. Der SuS Gehrden/Altenheerse hat einen positiven Förderbescheid von der Staatskanzlei bekommen. Aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ erhält der Verein 13 000 Euro für die Errichtung eines Ballfangzaunes und der Beleuchtung für den Trainingsbereich am Sportplatz in Gehrden.

Von Astrid E. Hoffmann