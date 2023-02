Barhoumi der Beste

In Sachen Effizienz macht den Wünnenberger Landesliga-Turnern so schnell niemand etwas vor. Wo andere Vereine Turner im Dutzend aufbieten, fährt die Startgemeinschaft (SG) Bad Wünnenberg/Elsen mit vier Sechskämpfern los – und gewinnt. Und das teils ohne Streichwertung.

Beim zweiten Landesligawettkampf des westfälischen Turnerbundes traten Lewis Barhoumi, Olaf Klinke, Thorsten Walter und Julian Woeste in Witten-Stockum an. Die junge Stockumer Mannschaft hatte zu ihrem Heimwettkampf alle Kräfte mobilisiert, inklusive eines ehemaligen Kameraden aus Paris sowie Trainer Jannis Darvish. Die SG nahm‘s gelassen und gönnte dem krankheitsgeschwächten Klinke sogar an zwei Geräten eine Pause, sobald klar war, dass durch einen vierten Turner kein besseres Ergebnis zu erzielen wäre.

Die Jahre, in der die SG nach dem ersten Gerät sechs Punkte hinten lag, sind entgültig vorbei. Drei solide Übungen von Walter, Woeste und Barhoumi genügten für einen Ein-Punkt-Vorsprung auf Stockum. Dabei erturnte Lewis Barhoumi mit der schwierigsten Übung und 13,0 Endergebnis die Tageshöchstwertung am Boden. Am Pauschenpferd markierte Olaf Kloinke die Tageshöchstwertung für das Gerät. Die jungen Stockumer konnten trotz akkurater Darbietungen in der Schwierigkeit nicht in Summe mit der SG mithalten. So war der Vorsprung nach zwei Geräten auf fast drei Punkte angewachsen.

An den Ringen durfte sich Klinke wieder zurücklehnen, denn seine drei Mitstreiter fahren mittlerweile so routiniert hohe Wertungen an den Ringen ein, dass Walter sich sogar einen Handstand sparen konnte und immer noch 13 Punkte erturnte – fünf Punkte Vorsprung nach drei von sechs Geräten.

Den Sprung entschieden die Stockumer für sich. Barhoumi schonte sich, Woeste hatte für seinen schwierigen Überschlag mit Salto vorwärts ein Mal zu viel, ein mal zu wenig Drehung bei der Landung. Ein Zehntelpunkt trennte hier die beiden Mannschaften.

Am Barren kam das SG-Quartett gut durch. Die Stockumer hingegen patzten teils bei dem Versuch, ihren Gegnern in Schwierigkeit gleichzuziehen. Zum satten Vorsprung gesellten sich vier weitere Punkte. Mit nunmehr fast neun Zählern Vorsprung konnte sich die SG Bad Wünnenberg/Elsen am letzten Gerät fast alles erlauben. Julian, Woeste, im ersten Landesligawettkampf noch vom Reck „abgeschmiert“, drehte diesmal souverän seine Riesenfelgen. Schlussturner Olaf Klinke hatte „Narrenfreiheit“ und zeigte auch zwei verschiedene Riesenfelgen und eine Drehung.

Am Ende stand ein 197,4:185,6 für die Gäste. Lewis Barhoumi sammelte allein 66,8 Punkte und war damit bester Einzelturner des Tages, gefolgt von Thorsten Walter mit 64,5 Punkten. Auch Julian Woeste erturnte mehr als 60 Punkte an sechs Geräten. Die SG nahm für fünf gewonnene Geräte zehn Gerätepunkte mit nach Hause. Die könnten im März wichtig werden, denn die SG möchte beim Heimwettkampf am 25. März gegen Plettenberg endlich Landesligameister werden und hofft dafür auf lautstarke Unterstützung der Kulisse.