Barnes soll das Spiel machen

Der 75 Kilogramm schwere und 1,81 Meter große Barnes stammt aus St. Louis im Bundesstaat Missouri. Schon an der heimischen Christian Brothers College High School gehörte er zu den besten Spielern mit Nominierungen in die First Team All-Conference Selection. Im Team der Indiana State Sycamores in der Missouri Valley Conference MVC (NCAA Division I) nahm seine Karriere dann richtig Fahrt auf: Barnes steht bei den Sycamores jeweils in den All-Time-Top10 bei Punkten, Assists, Dreiern und Steals. Das schaffte vor ihm kein anderer Spieler der Sycamores.

Headcoach Steven Esterkamp erhofft sich von dem Neuzugang aus Indiana eine eindrucksvolle Debütsaison: „Jordan ist ein Spieler, der schon lange auf eine Chance wie diese gewartet hat. Er hatte eine großartige College-Karriere an der Indiana State und freut sich unglaublich auf Europa. Ob seiner Führungsqualitäten habe ich für ihn eine Schlüsselrolle im Team vorgesehen. Jordan wird uns die Qualität bringen, die wir auf seiner Position brauchen, um erfolgreich zu sein. Er ist großartig darin, offene Wurfpositionen für seine Teamkollegen zu schaffen. Kombiniert mit seinen Fähigkeiten im Angriff und in der Verteidigung ist er eine Topverstärkung.“

Einer wie Cushingberry und McCullum

Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer vertraut dem Händchen des Headcoaches: „Wie schon in den vergangenen Jahren hat Steven lange nach einem geeigneten Kandidaten gesucht. Wir sehen bei Jordan ein ähnlich hohes Potenzial wie bei Drew Cush­ingberry und Kendale McCullum in den beiden zurückliegenden Spielzeiten.“

Barnes selbst ist bereits voll auf seine neue Station fokussiert und möchte mit dem Team eine echte Siegermentalität entwickeln: „Ich freue mich sehr darauf, nach Paderborn zu kommen. Die Mischung aus jungen, wilden und erfahrenen Spielern gefällt mir.“