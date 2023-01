Baskets unter Zugzwang

Die Uni Baskets Paderborn sind in der 2. Basketball-Bundesliga (ProA) unter Zugzwang geraten. Nach den beiden Niederlagen gegen das Topteam aus Tübingen ist die Mannschaft von Cheftrainer Steven Esterkamp aus den Play-off-Plätzen gefallen. So kommt dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum an diesem Samstag ab 19 Uhr besondere Bedeutung zu.

ProA: Trainer Steven Esterkamp nimmt sein Team vor dem Auswärtsspiel in Bochum in die Pflicht

Der Coach nimmt seine Mannschaft in die Pflicht und stellt eine klare Forderung auf: „Wir müssen unser Spiel durchziehen und dürfen uns nichts anderes aufdrängen lassen“, sagt Esterkamp, der in der Offensive eine schnellere Ballbewegung anstrebt. „Wir benötigen im Angriff unbedingt mehr Geschwindigkeit“, betont der 42-Jährige, der das fehlende Tempo bereits nach dem jüngsten 62:80 gegen Tübingen bemängelt hatte. Zudem sieht Esterkamp auch in der Verteidigung erheblichen Verbesserungsbedarf. „Es ist egal, mit welchem System Bochum angreift. Wir müssen immer unseren Job machen“, will der Trainer basketballerische Grundtugenden wie gegenseitiges Helfen und Ausboxen beim Rebound sehen.