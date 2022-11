Bastian Blos ist der Krimi-Held

Paderborn

Vier Wettkämpfe vor dem Ende der Hauptrunde haben die Sportschützen des SSV St. Hubertus Elsen die Tabellenführung in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord übernommen. Beim atmosphärischen „Heimspiel“ in der Maspernhalle glückte am Samstagabend nach dramatischem Verlauf ein 3:2-Streich über den amtierenden Deutschen Meister SSG Kevelaer. Am Sonntag folgte ein souveränes 5:0 über den SV Gölzau.

Von Jörg Manthey