Baumgärtner verlängert bis 2023

Der Vertrag gilt für die 1. und 2. Handball-Bundesliga. Somit bleibt das Gespann im rechten Rückraum mit Baumgärtner und Dominik Ebner zusammen.

„Die Entscheidung, auf der halbrechten Position zwei unterschiedliche Spielertypen zum Einsatz zu bringen, hat sich absolut bewährt. Wir sind froh, dass wir uns nach Dominik Ebner nun auch mit ihm auf eine vorzeitige Verlängerung bis 2023 einigen konnten“, sagt der Sportliche Leiter Rolf Hermann. Er wolle für die Zukunft auf Kontinuität bei der Spielerauswahl setzen

„Ich freue mich extrem, noch mindestens zwei Jahre in Lübbecke zu bleiben und mit der Mannschaft für unsere gemeinsamen Ziele zu arbeiten“, wird Florian Baumgärtner in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Der Klub hat gleiche, ambitionierte Zukunftsvorstellungen wie ich und ich hoffe, dass wir erst einmal in dieser Saison unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“ Der Linkshänder war zum 1. Juli 2020 vom VfL Gummersbach zum TuS N-Lübbecke gewechselt.