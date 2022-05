Beeindruckende Bilanz

Diese Bilanz ist beeindruckend: Mit 13 Siegen und drei Unentschieden aus 16 Partien haben sich die B-Juniorinnen der Spvg Brakel die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga gesichert.

Fußball: Brakeler Mädchen steigen in die Westfalenliga auf

Damit dürfen sie in der nächsten Saison in der Westfalenliga starten. „Das Team hat sich unter anderem durch die super Trainingsarbeit fantastisch weiterentwickelt. Zudem konnten wir immer durch mannschaftliche Geschlossenheit überzeugen”, hebt Meistertrainer Richard Moritz zwei entscheidende Faktoren für den Brakeler Erfolg hervor. „Deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass der 2006er- und 2007er-Jahrgang nächste Saison in der Westfalenliga gut mithalten kann”, führt er weiter aus.