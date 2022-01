„Begeisterung sofort geweckt“

Nieheim

Für Patrick Kuptz, Viertklässler der Grundschule Oeynhausen, ging es vor gut drei Jahrzehnten eigentlich um die Schulwahl für das Gymnasium. Eindrücke am Tag der offenen Tür am St. Xaver in Bad Driburg prägen ihn bis heute. Als er in der Sporthalle eine Judovorführung mit dem damaligen Sportlehrer Reiner Stuhldreyer, heute Vorsitzender des Kreissportbundes, sah, durchfuhr es ihn wie ein Blitz: „Das wird mein Sport,“ erkannte Kuptz.

Von Heinz Wilfert