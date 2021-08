Mit den Testspielen Nummer zwei und drei beenden die Uni Baskets Paderborn ihre zweite Trainingswoche. An diesem Freitag (17 Uhr) werden sie vom Erstligisten Basketball Löwen Braunschweig erwartet, am Sonntag (17 Uhr) gastieren sie bei Zweitligarivale Vechta.

Die Partie in Braunschweig ist für einen der sechs externen Neuzugänge durchaus eine besondere, denn Lars Lagerpusch tritt in seiner Geburtsstadt gegen den Verein an, für den der 23-Jährige zwischen 2015 und 2019 insgesamt 72-mal in der BBL am Ball war. Die Karriere, die so vielversprechend begann, bekam mit einer Knieverletzung, die den Power Forward eineinhalb Jahre zum Zuschauen verurteilte, einen Knick und nun soll es im Baskets-Trikot wieder aufwärts gehen – aber langsam.