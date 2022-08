Beim Stand von 1:1 ist alles offen

Paderborn

Die Untouchables Paderborn dürfen auf den Einzug in die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft im Baseball hoffen. Die Mannschaft von Headcoach Jendrick Speer gewann am Samstagabend das erste Spiel der Halbfinalserie gegen die Legionäre Regensburg nach wechselvollem Verlauf im zwölften Inning mit 8:7. Die zweite Begegnung im Best-of-five-Modus aber entschieden die Gäste am Sonntagnachmittag nach nur sechs Durchgängen deutlich mit 16:1 für sich. So wird nach den beiden Begegnungen im Ahorn-Ballpark ein 1:1 notiert.

Von Jochem Schulze