Beinhard lässt nichts anbrennen

Die Deutsche Squash-Nationalmannschaft der Damen hat bei der Team-Weltmeisterschaft in Kairo das erste Platzierungsspiel um die Ränge 13 bis 17 am Mittwoch souverän mit 3:0 gegen die Ukraine gewonnen. Am Freitag (12 Uhr) geht‘s weiter gegen Wales, das wird ein hartes Stück Arbeit.

Gesagt, getan: „Wir wollen mit Selbstbewusstsein unseren ersten WM-Sieg einfahren. Unser Ziel ist Platz 13“, kündigte Frontfrau Saskia Beinhard vom Paderborner SC im Vorfeld an. Etwas angeschlagen wegen Verdauungsproblemen, brachte sie ihr Team im Madinaty Sporting Club mit einem 3:1-Sieg (11:1, 9:11, 11:8, 11:1) über Anastasiia Kostiukova 1:0 in Führung und war „phasenweise zufrieden“. Nach drei umkämpften Sätzen zeigte Beinhard im vierten Durchgang ihre Klasse. Mit tollen Schlägen ging sie gegen ihre zunehmend resignierende Gegnerin 10:0 in Führung und verwandelte nach 35 Minuten ihren zweiten Matchball zum 11:1. Maya Weishar und Sharon Sinclair setzten sich ebenfalls deutlich durch. „Wir haben unseren Job erledigt und alles so gewonnen, wie wir es wollten“, resümierte Beinhard.