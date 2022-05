Ben Krug neuer NRW-Mehrkampfmeister

Bei den NRW- Mehrkampfmeisterschaften in der Schwimmoper in Wuppertal hat der erst zehnjährige Ben Krug vom 1. Paderborner SV 02 das beste Ergebnis seiner jungen Schwimmkarriere erzielt. Mit beeindruckenden Leistungen erschwamm sich der Grundschüler aus Hövelhof den Titel des Landesmeisters im Mehrkampf.

Bei diesem Wettkampf müssen die Nachwuchsschwimmer fünf Starts absolvieren: 50 Meter Beinschlag, 100 Meter und 200 Meter in einer Lage der Wahl plus 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil. Ben Krug und sein Trainer Roman Reeschke entschieden sich für die Brustlage, was sich als gute Entscheidung erwies. Die 100 Meter Brust gewann Ben Krug in starker neuer Bestzeit von 1:37,88 Minuten. Überhaupt wuchs das junge Talent bei jedem Start über sich hinaus, verbesserte seine Leistungen kontinuierlich und erzielte noch drei weitere zweite Plätze. Ben Krug gewann den Brust-Mehrkampf mit den meisten Punkten aller Teilnehmer.

Bei den parallel stattfindenden NRW-Meisterschaften und Juniorenmeisterschaften gingen aus dem Team des 1. Paderborner SV Emily Hoppe, Finja Knappe, Marlene Pape sowie Tamara Salay an den Start. Emily Hoppe konnte ihre 200 Meter-Schmetterlingsbestzeit wieder einmal verbessern. Mit 2:38,20 Minuten erreichte sie das offene Finale, wo sie einen starken siebten Platz in der offenen Wertung erkämpfte. Nicht ganz so gut lief es bei Finja Knappe. Die Brust- und Freistilspezialistin zeigte wohl solide Leistungen, ihre beste Platzierung blieb aber Platz elf in der offenen Wertung über 50 Meter Brust.

Die in den USA trainierende Rückenspezialistin Marlene Pape war auf Heimaturlaub in Paderborn und nutzte diesen für die Teilnahme an den NRW-Meisterschaften. In der Juniorenwertung stand sie gleich zweimal auf dem Treppchen: Über 50 Meter Rücken wurde sie Vizemeisterin der Junioren sowie Siebte in der offenen Wertung. Mit 2:36,46 Minuten über 200 Meter Rücken war sie drittschnellste Juniorin des Wettkampfes. Trotz eines schulisch bedingten Trainingsrückstandes schwamm Tamara Salay solide Zeiten über 100 Meter und 200 Meter Brust. Einen Platz auf dem Treppchen verfehlte sie denkbar knapp. Rang vier über 200 Meter Brust in der Juniorenwertung war trotzdem ein beachtliches Ergebnis. Ergebnisse unter: www.paderborner-sv.de