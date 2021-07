„Bereit für den nächsten Schritt“

Dribbelstark und schnell: Dildar Atmaca will seine Stärken in seinem ersten Profi-Jahr unter Beweis stellen. Mit Drittligist Würzburger Kickers startet der Espelkamper am Samstag bei 1860 München in die Saison.

Der Espelkamper absolviert derzeit seine erste Vorbereitung als Profi. Beziehungsweise absolvierte. Das Testspiel gegen Jena ist das letzte, an diesem Samstag, 24. Juli, startet bereits die Saison.

Die Niederlage will Atmaca nicht zu hoch gewichten. „Am Mittwoch gewinnen wir verdient gegen einen Erstligisten (1:0 gegen Greuther Fürth/Anm. der Red.) und heute verlieren wir dann halt mal gegen einen Regionalligisten – das gehört zum Fußball“, sagt der 18-Jährige, der seine ersten Schritte im Profifußball in vollen Zügen genießt.

In der vergangenen Saison ist „Kadi“, wie der Deutsch-Kurde von seinen Teamkollegen nur gerufen wird, zum Zuschauen verdammt. Die Coronapandemie sorgt dafür, dass der gesamte Jugendspielbetrieb eingestellt wird. Eine harte Zeit für den Espelkamper. „Das war der Horror. Wir haben ein Jahr nicht gespielt und trainiert, genau das, was man als junger Spieler unbedingt braucht.“

Nun ist der schnelle Flügelspieler nach seinem Wechsel zu den Würzburger Kickers in die 3. Liga wieder mittendrin. Die Herausforderung kommt für ihn zum absolut richtigen Zeitpunkt. Atmaca: „Ich will menschlich und fußballerisch den nächsten Schritt gehen.“

„ Ich will menschlich und fußballerisch in Würzburg jetzt den nächsten Schritt gehen. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Ich habe ein super Gefühl. “ Dildar „Kadi“ Atmaca

Die ersten Wochen und Monate in Würzburg haben dem Neuankömmling ein super Gefühl vermittelt. „Die Mannschaft ist im Trainingslager noch einmal enger zusammen gewachsen. Wir haben teils überragende Spiele gegen Erst- und Zweitligisten gehabt.“ Sein Fazit: „Die Vorbereitung war überragend.“

Nach sechs Jahren in der Jugend von Arminia Bielefeld will er nun im Profibereich Fuß fassen. „Als die Kickers ins Gespräch kamen, hatte ich direkt das Gefühl: Das ist es!“, sagt Atmaca. Der Flügelflitzer macht sich nichts vor: „Jetzt kommt ein großer Sprung, aber dafür bin ich bereit. Die 3. Liga sehe ich dabei auch als ersten Schritt und freue mich darauf, diesen jetzt zu gehen.“ Nach dem Corona-Jahr merkt man „Kadi“ die riesige Vorfreude auf die kommende Saison in jedem Satz an. „Jetzt geht‘s weiter und ich bin zuversichtlich, dass ich mich hier in Würzburg überragend weiterentwickeln kann, auch weil die Jungs mich super aufnehmen“, unterstreicht das große Talent.

In der Tat hört man im Test gegen Jena immer wieder die „Kadi“-Rufe seiner Mitspieler, die ihren Neuzugang direkt einbinden. „Die Jungs wissen, dass ich ein junger Spieler bin, der aus einer langen Pause kommt. Sie versuchen, mich ins Spiel zu integrieren und meine Qualitäten herausspielen. Ich fühle mich sehr wohl hier“, unterstreicht er seinen positiven Eindruck.

Dildar Atmaca unterschreibt seinen ersten Profivertrag. In Würzburg habe er „direkt ein gutes Gefühl“ gehabt, blickt der 18-Jährige zurück. Foto: Würzburger Kickers

Der größte Unterschied zwischen Profi- und Jugendbereich? „Es ist viel schneller und körperlicher – das sind alles Männer, keine Jugendlichen oder Kinder.“ Die Ziele fürs erste Profijahr? Atmaca: „In dieser Saison will ich so viel Spielzeit sammeln wie möglich und mich auch vor allem persönlich weiterentwickeln. Ich bin noch sehr jung und muss noch reifen.“

Eine wichtige Hilfe ist dabei Trainer Torsten Ziegner. „Der Coach ist auch neben dem Platz ein super Typ, der einen mal zur Seite holt und mit einem redet. Außerdem hat er eine gute Spielphilosophie.“ Ziegner wurde erst nach der Verpflichtung des Espelkampers als neuer Trainer vorgestellt. „Als er nach Würzburg kam, hat er mich direkt kontaktiert und wir haben miteinander gesprochen.“

Erst 1860 München, dann Freiburg im Pokal: Große Namen warten

Atmacas Abenteuer wäre fast eine Liga höher losgegangen. Bei der Verkündung des Wechsels stehen die Kickers in der 2. Liga jedoch schon auf Platz 18, kriegen letztlich die Kurve nicht mehr und steigen ab. Für Atmaca war die Ligazugehörigkeit ohnehin nicht das entscheidende Kriterium. „Für den Verein wäre die 2. Liga zwar überragend gewesen aber jetzt geht es in die 3. Liga und wir sind voll fokussiert.“

Was die Chancen auf Einsatzzeiten in der ersten Saison als Profi angeht, ist er „guter Dinge“. Aber auch, wenn es mal nicht so läuft, ist der junge Kicker keiner, der „den Kopf in den Sand steckt“. „Ich trainiere hart und warte auf meine Chance. Auch wenn es mal nur eine Minute ist in einem Spiel, probiert man trotzdem, was zu reißen. Es geht immer weiter.“

Bei der Mannschaftsvorstellung war auch „Kadi“ Atmaca (2. von links) gefragt. Der Espelkamper bezeichnet sich als „Spaßvogel“, der auch mal den Mund aufmacht. Foto: Würzburger Kickers

Das Saisonziel mit Würzburg beschreibt er nach einem personellen Umbruch wie folgt: „Natürlich wollen wir oben mitspielen, dafür werden wir uns voll reinhauen und am Ende sehen wir, wo wir stehen.“ Zum Auftakt kommt es an diesem Samstag gleich zum Topspiel beim TSV 1860 München (14 Uhr), ehe zwei Wochen später im DFB-Pokal mit dem SC Freiburg ein noch größerer Gegner wartet. „Das wird ein tolles Spiel. Ich freue mich darauf, diese Erfahrung mitzunehmen.“

„ »Natürlich will ich irgendwann mal Bundesliga spielen. Das ist mein großes Ziel, mein großer Traum. Dafür habe ich meine ganze Jugend geopfert und hart gearbeitet.« “ Dildar Atmaca

Der offensiv flexibel einsetzbare Neuzugang soll den Bundesligisten dann mit seinem Tempo und Dribblings vor Probleme stellen. Genau dort verortet Atmaca selbst seine Stärken. Außerdem übernimmt er gern Verantwortung, wie das Kapitänsamt in der U19 von Arminia unterstreicht. Diese Mentalität will er auch in Würzburg beibehalten. „Ich bin jetzt 18 Jahre alt, da sind schon ein paar ältere Spieler im Verein. Trotzdem werde ich mich nicht verstecken, lautstark bleiben und mit breiter Brust an die Sache herangehen.“

Atmaca hat klare Vorstellungen, will weiter seinen Weg gehen. Genauso konsequent, wie der Dribbler den linken Flügel bearbeitet und den Ball tanzen lässt. „Natürlich will ich irgendwann mal Bundesliga spielen. Das ist mein großes Ziel, mein großer Traum. Dafür habe ich meine ganze Jugend geopfert und hart gearbeitet.“ Bis dahin ist es zwar noch ein langer Weg, aber kein unmöglicher. Den ersten Schritt hat „Kadi“ mit seinem Wechsel zu den Würzburger Kickers schon gemacht. Anpfiff zur ersten Profi-Saison.

Über Espelkamp und Bielefeld in die 3. Liga

Sein Werdegang: Dildar Atmaca begann das Fußballspielen beim FC Preußen Espelkamp. Über Hannover 96 wechselte er 2015 nach Bielefeld, wo er in der U17- und U19-Bundesliga spielte. Die U19 der Arminen führte er als Kapitän an.

CR7: „Kadis“ Vorbild ist Cristiano Ronaldo, weil der sich in seiner Karriere „alles erarbeitet hat.“ Lionel Messi hält er aber für den „besten Fußballer, den es je gab“.

Humor: Trotz seines jungen Alters ist der Espelkamper schon sehr offen. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Spaßvogel bin. Gleichzeitig denke ich, dass ich ein sehr respektvoller Kerl bin, so haben es mir meine Eltern beigebracht.“