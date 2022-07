Berenbrinker siegt im Gedächtnispreis

Delbrück-Ostenland

Die zahlreichen Zuschauer am Ostenländer Springplatz halten den Atem an, als Matthias Berenbrinker auf den letzten Sprung in der Siegerrunde zureitet. Der Paderborner Springreiter präsentiert sich und seinen Wallach Clint in Bestform und reitet voll auf Angriff.

Von Julia Pongratz