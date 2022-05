Bernd Wiesner nicht mehr U19-Coach des SC Paderborn 07

Im Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07 herrschte nach außen eitel Sonnenschein. Die U15 qualifizierte sich für die Meisterrunde in der Regionalliga, die U16 schaffte als Landesliga-Meister den Aufstieg in die Westfalenliga. Überstrahlt aber wurden diese Erfolge vom doppelten Klassenerhalt der U19 und U17 in der Bundesliga. Zudem kämpft die U21 aktuell noch um den Aufstieg in die Regionalliga.

So weit, so gut. Doch am Dienstag gab der Verein völlig überraschend bekannt, dass Bernd Wiesner die U19 in der kommenden Saison nicht mehr betreuen wird. Sein Nachfolger sei bereits ausgewählt und würde in absehbarer Zeit vorgestellt, hieß es in der Mitteilung. Dagegen bleiben U21-Coach Thomas Bertels und U17-Trainer Oliver Döking im Amt. „Ich möchte mich dazu derzeit nicht äußern“, sagte Wiesner auf Anfrage. Er hat noch Vertrag, ob er in anderer Funktion eine Zukunft im Klub hat, ist nicht bekannt.