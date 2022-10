Bertels ist stolz auf sein Team

„Die Mannschaft kann stolz auf das sein, was sie geleistet und wie einer für den anderen gefightet hat“, so Trainer Thomas Bertels nach der nervenaufreibenden Partie. Danach ausgesehen hatte es zunächst nicht, denn die Paderborner Profireserve erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach vier Minuten legte Kadin Martin-Pereux nach einem Fehler der Dortmunder im Spielaufbau für Ken Czok auf, der zum 1:0 einnetzte. Die Gastgeber verstanden es im Anschluss, den ASC vom eigenen Tor fernzuhalten und ihrerseits im richtigen Moment zuzuschlagen. Nach einer schönen Kombination über Paul Donner, Martin Ens und Christian Stabenau landete der Ball wieder bei Czok, der nicht lange fackelte und auf 2:0 erhöhte (35. Minute). Von Dortmund kam bis dato nicht viel. Einzig ein Abschluss von Maximilian Podehl flog am Tor vorbei (43.). „In der zweiten Halbzeit war zu sehen, dass Dortmund eine Mannschaft mit viel Qualität ist. Sie haben viel Druck aufgebaut“, gab Bertels zu. Zwar hatte abermals Czok den ersten Torabschluss in der zweiten Hälfte (48), danach übernahmen die nun deutlich aggressiver auftretenden Gäste direkt mit einer Doppelchance das Kommando. Der erste Abschluss wurde geblockt, der Nachschuss flog knapp vorbei (50./51.). Dortmund drückte die Paderborner nun in die eigene Hälfte, viele Flanken segelten in den Sechzehner von SCP-Torwart Jovan Jovic, zu Entlastungsangriffen kam die U21 kaum noch. Das hatte Folgen. Die SCP-Defensiv bekam auf der linken Seite keinen Zugriff, Dortmunds Florian Rausch flankte und in der Mitte war Jannik Urban frei und verkürzte auf 2:1 (61.). Den nächsten Schuss von Podehl konnten die Paderborner noch im letzten Moment blocken (67.).

