Berüchtigte Strecke: Vater und Sohn im doppelten EM-Einsatz

Tückisches Terrain: Radcross-Spezialist Luca Harter steht am Samstag (5. November) bei der U23-Europameisterschaft in Namur (Belgien) an der Startlinie. Die Runde gehört zu den anspruchsvollsten im europäischen Radsportkalender.

Radcross: Luca Harter am Samstag bei U23-EM in Belgien

Kann sich wieder das Deutschland-Trikot überstreifen: Der Pr. Oldendorfer Luca Harter startet am Samstag bei der U23-EM in Belgien. Die Strecke in Namur hat es in sich. Ab und zu geht es im Gelände nur zu Fuß vorwärts.

Der Preußisch Oldendorfer machte sich bereits am Donnerstag mit Papa Sven auf den Weg nach Belgien. Am Freitag ist zunächst der „Senior“ gefragt: Harter fährt in der Altersklasse 60/64 mit. „Wenn ich schon vor Ort bin, kann ich auch mitmachen“, grinst Harter, der in seinen Glanzzeiten nationale Erfolge im Cross und auf der Bahn feierte.

Am Samstag steht dann das Rennen für den 20-jährigen Sohnemann auf dem Programm. Luca ist einer von acht deutschen Fahrern, die vom Verband für die EM nominiert wurden.

Die Strecke in Namur ist nichts für Zartbesaitete: Zahlreiche Bergauf- und Bergabpassagen machen es den Fahrern schwer. Immer wieder müssen sie ihr Rad die Hänge hochtragen. „Ich finde, dass das mit die schwerste Runde überhaupt ist in der Serie“, sagt Sven Harter. Maximales Fahrgefühl erfordert auch der gefürchtete Schräghang: „Da schmieren selbst die Profis reihenweise ab.“ Mit Trainingseinheiten in Lübbecke haben sich die Harters auf die Herausforderung vorbereitet: „Da haben wir am Geilenkamp eine Runde, wo es steil hochgeht“, sagt der Papa.

Defektfrei bleiben: Auf den richtigen Reifendruck kommt es an

Beim U23-Rennen über 50 Minuten hält Luca Harter, der in diesem Jahr mit Top-Ergebnissen in der Bundesliga auf sich aufmerksam machte, eine Platzierung „zwischen 20 und 30“ für möglich. „Dafür muss aber alles passen“, betont der Youngster. Gute Beine sind nicht alles: Die Harters hoffen auch, ohne Defekt durchzukommen, nachdem Luca bei den Weltcup-Rennen in Tschechien und Belgien zuletzt jeweils von Reifenschäden ausgebremst wurde.

„Wir wissen nicht, woran es liegt. Wir hatten in sieben Rennen fünf Defekte. Ich war abends nur noch damit beschäftigt, Reifen zu kleben“, berichtet Sven Harter. Eine große Rolle spielt der richtige Luftdruck, um zugleich Halt zu haben und die Gefahr eines Plattens zu reduzieren.