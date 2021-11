Besonderer Motivationsschub

Zwei Bedingungen sind an die Nominierung geknüpft: Das Nachwuchstalent trainiert in einem Sportverein im Kreis Paderborn und ist zwischen 16 und 21 Jahre alt. Vorschläge mit einer kurzen Begründung für die Nominierung können ab sofort von allen Bürgern eingereicht werden. Mit der Preisverleihung stellt der Verein „Paderborn überzeugt“ seit 2013 die herausragende Jugendarbeit im Paderborner Sport in den Fokus der Öffentlichkeit.

„Unsere Nachwuchssportlerinnen und -sportler sind wichtige Aushängeschilder für die Sportstadt Paderborn“, sagt Dr. Otto Drosihn, Vorsitzender von „Paderborn überzeugt“. „Sie verdienen es absolut, im Blickpunkt zu stehen, da sie auch eine Vorbildfunktion haben. Mit dem Nachwuchspreis wollen wir einen kleinen Motivationsschub geben.“

Dass Sport und Bewegung an Bedeutung gewinnen, zeigt die gesellschaftliche Diskussion. „Es muss uns gelingen, Kinder und Jugendliche zu motivieren, Sport zu treiben“, betont Dr. Otto Drosihn. „Unsere Sportvereine und der Stadtsportverband Paderborn leisten in diesem Kontext eine hervorragende Arbeit zum Wohle der Gesellschaft.“ Der Nachwuchspreis sei da eine kleine Facette und ein Zeichen der Anerkennung durch „Paderborn überzeugt“. Amtierender Preisträger ist Peter Hemschemeier von den Uni Baskets. Vorschläge für dessen Nachfolge können ab sofort auf verschiedenen Wegen eingereicht werden: Entweder über per Internet (www.paderborn-ueberzeugt.de), per Post an die Geschäftsstelle (Paderborn überzeugt e.V., Technologiepark 8, 33100 Paderborn) oder per E-Mail an info@paderborn-ueberzeugt.de. Die feierliche Preisverleihung steigt im Rahmen des 36. Sportlerballs am 15. Januar 2022 in Paderborn.