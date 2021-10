Sport ganz nah dran am Alltag

Neuer Fitness-Club eröffnet in Schildesche – erster Standort der europaweit tätigen Kette FT-Club in Bielefeld

Bielefeld

„Funktionelles Training“, das bedeutet alltagsrelevante Übungen und natürliche, freie Bewegungen. Nach diesem Konzept arbeitet der FT-Club. An diesem Freitag eröffnet die europaweit aktive Fitness-Club Kette ihren ersten Standort in Bielefeld. Bis zum Sonntag, 24. Oktober, bietet das Studio Schnuppertage für Interessierte an.

Dana Thoeren