Zwei Jahre lang hat es in Paderborn keinen „normalen“ Osterlauf mehr gegeben. Die prestigeträchtige 74. Auflage am Karsamstag, 16. April, soll in jedem Fall durchgeführt werden, auch wenn „der Blick nach vorn natürlich ein Blick in die Glaskugel ist“, wie Organisationsleiter Christian Stork vom ausrichtenden SC Grün-Weiß Paderborn zurückhaltend sagt. „Es ist für alle schwer, so weit nach vorne zu planen.“

Dicht an dicht an dicht: So dürfte es möglicherweise nicht aussehen am 16. April auf dem Heierswall. Der SC Grün-Weiß Paderborn rechnet für den 74. Osterlauf mit 5000 bis 7000 Teilnehmern – etwa die Hälfte der Vorjahre.

Stand heute steht fest: Deutschlands ältester Straßenlauf – Startschuss war am 21. April 1947 – wird diesmal eine „abgespeckte“ Version werden. „Wir planen mit 5000 bis 7000 Teilnehmern“, so Stork. Bislang seien mehr als 2000 Anmeldungen eingegangen, die vom Frühbucher-Rabatt (bis 16. März) profitieren, merkt Pressesprecher Thomas Lippe an. „Damit sind wir in den Buchungen im Trend.“ Auch Zuschauer sollen an der Strecke willkommen sein, wobei aktuell noch nicht klar ist, wer für die verantwortlich zeichnet. Entsprechende Verhandlungen mit dem Ordnungsamt laufen. Christian Stork verspricht: „Wir geben alles, um einen möglichst professionellen und sicheren Osterlauf zu organisieren.“ Dass der Klub in Krisenzeiten dazu in der Lage ist, hatte er mit ausgereiften Hygienekonzepten bei der Durchführung des Airport Runs am Airport Paderborn-Lippstadt (700 Teilnehmer) und des 5. Paderborner Martinslaufes (1000 Teilnehmer) unter Beweis gestellt.

Start und Ziel des flachen Rundkurses soll traditionell am Heierswall sein, direkt beim Sportzentrum Maspernplatz. Coronabedingt wird das Wettbewerbsspektrum verkleinert, sodass nur der Paderborn Lippstadt Airport 5 km-Fit-and-Fun-Lauf, der Hotel Vivendi 10-km-Lauf und der Laufladen Endspurt Halbmarathon angeboten werden. Stork erfreut: „Es gibt schon Anfangen von Anwohnern, die gerne wieder mit Vorgartenaktionen für Atmosphäre sorgen und die Läufer anfeuern wollen.“ Die Durchführung des 74. Osterlaufes; ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. Ob Läufermesse oder Osterpark stattfinden? Das Rahmenprogramm soll an die herrschende Infektionslage und die dann geltenden Richtlinien angepasst werden, heißt es. „Wir stecken da noch in den Planungen, nächste Woche gibt‘s konkretere Infos“, erzählt Christian Stork.

Damit am Veranstaltungstag und im Vorfeld alles reibungslos läuft und die Auflagen erfüllt werden können, sind unzählige helfende Hände erforderlich. Viele der Osterlauf-Helfer – in den zurückliegenden Jahren waren es am Tag es Laufes mehr als 500 – sind schon alte Hasen und seit Jahren dabei. „Teamwork und Gänsehaut-Feeling sind nur zwei Aspekte, die einen Anreiz bilden, bei so einer Veranstaltung Verantwortung zu übernehmen“, weiß Jenny Krenz. Bei ihr laufen die Fäden der Helferkoordination zusammen. Möglichkeiten zur Mithilfe sind vielfältig. Ob Aufbauarbeiten im Start/Ziel-Bereich, Betreuung der Verpflegungsstationen oder Streckensicherung bis hin zur Startunterlagenausgabe. Insbesondere zusätzliche Kontrollen und Check In-Points entsprechend des Osterlauf-Hygienekonzeptes erfordern viele Helfer. Jeder Volunteer bekommt ein T-Shirt des Osterlauf-Sponsors Hummel und eine entsprechende Verpflegung am Veranstaltungstag. Bei der „Helfer werben Helfer“-Aktion werden zudem solche Volunteers belohnt, die weitere Freiwillige zum Helfen motivieren. Wer Teil des Osterlauf-Teams werden möchte, kann sich hier anmelden: www.paderborner-osterlauf.de/helfer